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22 мая, 07:45

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Собянин: более 6,3 тыс ребят стали призерами столичной олимпиады школьников

Собянин: более 6,3 тыс ребят стали призерами столичной олимпиады школьников

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Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали почти 6 тысяч 300 учеников. 80% из них – москвичи. Итоги интеллектуальных соревнований в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Олимпиада была рассчитана на школьников с 5-го по 11-й класс и проходила с октября по апрель. Дети демонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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