Собянин: более 6,3 тыс ребят стали призерами столичной олимпиады школьников

Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали почти 6 тысяч 300 учеников. 80% из них – москвичи. Итоги интеллектуальных соревнований в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Олимпиада была рассчитана на школьников с 5-го по 11-й класс и проходила с октября по апрель. Дети демонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.