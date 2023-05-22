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Общество

Собянин и Воробьев объявили о внедрении МЭШ в школы Московской области

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Сервисами Московской электронной школы теперь смогут пользоваться и в Подмосковье. Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение об интеграции МЭШ в образовательные учреждения Московской области.

МЭШ стала региональным сегментом федеральной платформы "Моя школа". По решению правительства России, наработками "Московской электронной школы" смогут пользоваться ученики и учителя всей страны. Так, школам будет доступны электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащихся и многие другие инструменты МЭШ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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