Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Порядка 1,6 миллиона квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, во время строительства новых комплексов город следит не только за качеством жилого фонда, но и за комфортом на прилегающей территории, чтобы каждый имел возможность выйти на тренировку или прогулку прямо рядом с домом.

Так, за последние годы в эксплуатацию ввели 249 многоэтажек, а в шаговой доступности от них появились более 600 детских и спортплощадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.