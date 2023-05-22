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Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

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Порядка 1,6 миллиона квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, во время строительства новых комплексов город следит не только за качеством жилого фонда, но и за комфортом на прилегающей территории, чтобы каждый имел возможность выйти на тренировку или прогулку прямо рядом с домом.

Так, за последние годы в эксплуатацию ввели 249 многоэтажек, а в шаговой доступности от них появились более 600 детских и спортплощадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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