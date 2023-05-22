Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве

В Москве начали производить современные отечественные банкоматы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, банкоматы будут выпускать в технопарке "Руднево", а компания-производитель получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", что позволит ей пользоваться налоговыми льготами. Производственная мощность предприятия составляет до 15 тысяч банкоматов в год, она может быть увеличена в два раза.

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