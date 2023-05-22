Собянин рассказал о столичном производстве продуктов питания

Москва за первый квартал 2023 года нарастила производство продуктов питания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На первом месте – рыбная продукция. Ее произвели почти 11 тысяч тонн, это на 17,5% выше показателя 2022 года. Кроме того, почти на 11% вырос выпуск шоколада и сладостей, а также хлеба недлительного хранения. Так, 24 производства имеют статус промышленного комплекса и налоговые льготы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.