Собянин: 1 июня в Москве начнется уникальный проект для детей к юбилею Победы

Детские военно-спортивные палаточные лагеря заработают в столичном регионе в честь 80-летия Великой Победы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Проект стартует 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза. "Жуков" расположится на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" – в парке "Патриот", а "Василевский" – в Ногинском спасательном центре МЧС России.

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