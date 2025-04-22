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22 апреля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: 1 июня в Москве начнется уникальный проект для детей к юбилею Победы

Собянин: 1 июня в Москве начнется уникальный проект для детей к юбилею Победы

Сергей Собянин утвердил планы замены лифтов в жилых домах

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Детские военно-спортивные палаточные лагеря заработают в столичном регионе в честь 80-летия Великой Победы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Проект стартует 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза. "Жуков" расположится на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" – в парке "Патриот", а "Василевский" – в Ногинском спасательном центре МЧС России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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