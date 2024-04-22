Новости часа: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С начала 2024 года аварийность на дорогах столицы снизилась на 10%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На неделе погода в Москве будет на 4 градуса выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.