22 апреля, 20:00Новости
Новости часа: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка. Об этом рассказал Сергей Собянин.
С начала 2024 года аварийность на дорогах столицы снизилась на 10%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На неделе погода в Москве будет на 4 градуса выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.