22 апреля, 18:30Новости
Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую развязку построят на пересечении Филимонковского шоссе и Ракитки. Движение по нему сделают бессветофорным. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Мосгордуме наградили грамотами помогавших спасать людей во время теракта в "Крокус Сити Холле".
Более 40 школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по трем предметам, сообщили в департаменте образования и науки.