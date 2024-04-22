Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую развязку построят на пересечении Филимонковского шоссе и Ракитки. Движение по нему сделают бессветофорным. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Мосгордуме наградили грамотами помогавших спасать людей во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Более 40 школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по трем предметам, сообщили в департаменте образования и науки.