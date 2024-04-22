Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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Новости

Новости

22 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Новости часа: 45 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках столицы

Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую развязку построят на пересечении Филимонковского шоссе и Ракитки. Движение по нему сделают бессветофорным. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Мосгордуме наградили грамотами помогавших спасать людей во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Более 40 школьников из Москвы победили на Всероссийской олимпиаде по трем предметам, сообщили в департаменте образования и науки.

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