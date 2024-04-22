Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 18:00

Новости

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Новости часа: 45 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках столицы

Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что основные работы по созданию парка "Яуза" завершат в 2024 году.

На Новом Арбате и Цветном бульваре вместо стоянок такси сделали зоны посадки и высадки пассажиров, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вторник, 23 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха достигнет 14 градусов.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортпогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика