22 апреля, 18:00Новости
Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что основные работы по созданию парка "Яуза" завершат в 2024 году.
На Новом Арбате и Цветном бульваре вместо стоянок такси сделали зоны посадки и высадки пассажиров, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Вторник, 23 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха достигнет 14 градусов.