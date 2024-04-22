Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что основные работы по созданию парка "Яуза" завершат в 2024 году.

На Новом Арбате и Цветном бульваре вместо стоянок такси сделали зоны посадки и высадки пассажиров, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вторник, 23 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха достигнет 14 градусов.

