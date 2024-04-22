22 апреля, 16:45Новости
Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупную развязку построят на пересечении двух новых шоссе – Филимонковского и Ракитки. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Московские причалы и набережные подготовили к старту навигации, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Участники конкурса "Покажи Москву!" предложили уже более 300 маршрутов по городу, заявили в комитете по туризму.