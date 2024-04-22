Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупную развязку построят на пересечении двух новых шоссе – Филимонковского и Ракитки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московские причалы и набережные подготовили к старту навигации, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Участники конкурса "Покажи Москву!" предложили уже более 300 маршрутов по городу, заявили в комитете по туризму.