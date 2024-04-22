Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять тематических маршрутов создадут в парке "Яуза", сообщил Сергей Собянин.

Более пяти тысяч станционных велосипедов теперь доступны москвичам в прокате. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Вторник, 23 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до плюс 14 градусов.