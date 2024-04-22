Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 15:00

Новости

Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Новости часа: 45 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках столицы

Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года

Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине

Собянин: в обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов

Собянин: более 2,5 млн квадратных метров недвижимости возвели в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять тематических маршрутов создадут в парке "Яуза", сообщил Сергей Собянин.

Более пяти тысяч станционных велосипедов теперь доступны москвичам в прокате. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Вторник, 23 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до плюс 14 градусов.

Читайте также
мэр МосквыгородпаркитранспортобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика