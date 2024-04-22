Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Мэр Москвы: второй этап обновления поликлиник завершится до конца 2025 года

Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Локомотив" в Люблине

Собянин: в обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов

Собянин: более 2,5 млн квадратных метров недвижимости возвели в Москве с начала года

Новости часа: более 11 млн страниц с архивными сведениями добавили в сервис "Моя семья"

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти на 9% за год вырос объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Половодье в Московском регионе прошло штатно, все водохранилища заполнены. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В столичном ТиНАО отремонтируют 115 многоквартирных домов в 2024 году. Информацию публикуют на mos.ru.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика