Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти на 9% за год вырос объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Половодье в Московском регионе прошло штатно, все водохранилища заполнены. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В столичном ТиНАО отремонтируют 115 многоквартирных домов в 2024 году. Информацию публикуют на mos.ru.