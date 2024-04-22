22 апреля, 13:00Новости
Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти на 9% за год вырос объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Половодье в Московском регионе прошло штатно, все водохранилища заполнены. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
В столичном ТиНАО отремонтируют 115 многоквартирных домов в 2024 году. Информацию публикуют на mos.ru.