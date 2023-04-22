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На молочный кухнях столицы с начала года выдали бесплатно более 13 млн продуктовых наборов

На молочный кухнях столицы с начала года выдали бесплатно более 13 млн продуктовых наборов

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На молочный кухнях Москвы с начала года выдали бесплатно более 13 миллионов продуктовых наборов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, с прошлого года все продукты закупают по офсетному контракту. Поэтому они свежие и качественные. Кроме того, в столице наладили собственное производство сухих смесей. Сами молочные кухни тоже приводят в порядок. В 2022 году отремонтировали 21 из них. Там оборудовали зоны ожидания с кондиционерами, организовали доступ для маломобильных людей и родителей с колясками. Чтобы получить продуктовый набор, нужно подать заявление на mos.ru и выбрать пункт выдачи и день посещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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