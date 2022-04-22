Несколько детсадов планируют ввести в эксплуатацию на юго-востоке Москвы в 2022 году

В 2022 году на юго-востоке столицы откроют сразу несколько детских садов. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале

Четыре садика – всего на 1 150 мест – будут работать в Некрасовке, причем один из них уже построен. Еще один детский сад для 200 малышей появится в районе Южнопортовый.

Также в Некрасовке возводят учебный корпус и две школы. Там смогут учиться более двух тысяч человек. Всего сейчас в Москве за счет городского бюджета строятся порядка 30 образовательных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.