Собянин вручил знаки "Почетный реставратор города Москвы" заслуженным мастерам отрасли

Сергей Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы" выдающимся мастерам отрасли. Также градоначальник осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на улице Маросейке.

По словам мэра, Москва за минувшее десятилетие столкнулась со множеством проблем и кризисов, однако масштабная программа по реставрации памятников архитектуры не прекращалась ни на один месяц.

"За эти годы было отреставрировано около двух тысяч объектов. Только в 2021 году мы закончили реставрацию на 200 объектах. В этом году – на 66, хотя год только начался", – отметил Собянин.

В ходе осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья глава столицы вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы" выдающимся специалистам, выразив благодарность за проделанную работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.