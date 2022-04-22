Собянин рассказал, как пройдет седьмой фестиваль "Пасхальный дар"

В Москву возвращаются фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна". После двухлетнего перерыва они пройдут без коронавирусных ограничений. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Уже 23 апреля стартует "Пасхальный дар". Москвичей и гостей столицы приглашают на 23 площадки в центре города и других округах. В рамках фестиваля пройдут как традиционные проекты "Пасхальные деревья добра", "Четвероногий друг", так и новые.

Также на площадках проведут лекции, мастер-классы, спектакли, для детей организуют подвижные игры.

Фестиваль "Пасхальный дар" продлится до 28 апреля, а затем праздничную эстафету подхватит "Московская весна".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

