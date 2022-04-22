Собянин рассказал об открытии седьмого фестиваля "Пасхальный дар"

23 апреля, в субботу, в Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар". Он возобновит проведение традиционных столичных праздников после вынужденного перерыва из-за пандемии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гостей фестиваля ждут десятки площадок, каждая будет со своей программой. К Пасхе в городе устанавливают сотни ярких декораций – световые деревья и тоннели, цветочные композиции и пасхальные яйца.

Объемные конструкции установлены на территории будущего "Парка Яуза", а также в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского и у храма Христа Спасителя. Продлится фестиваль до 28 апреля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

