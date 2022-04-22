Собянин сообщил о заключении еще двух договоров по проекту "Индустриальные кварталы"

В Тропарево-Никулине на месте старой промзоны появятся магазины, банки, многофункциональный центр и спортивные комплексы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Власти заключили с инвесторами еще два договора по проекту "Индустриальные кварталы". Это программа комплексного развития заброшенных территорий.

В планах также перестроить промзону Братцево на севере Москвы. Ожидается, что инвесторы потратят на это больше 100 миллиардов рублей. На площади более 20 гектаров построят новые жилые дома, офисы, образовательные учреждения и спортивные объекты.

Оба проекта дадут москвичам больше двух тысяч рабочих мест. А всего, по словам мэра, на данный момент заключены семь подобных договоров.

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