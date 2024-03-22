Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус Сити Холл". Власти Москвы окажут помощь всем пострадавшим в результате трагедии, произошедшей.

После нападения вооруженных людей в здании произошел пожар, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Об этом заявили в ГУ МЧС РФ.

Тем временем станция метро "Мякинино" около ТЦ работает в штатном режиме, пишет телеграм-канал столичного департамента транспорта. При этом движение на МКАД в районе ЧП затруднено.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия около 20:30 22 марта. После этого в здании начался пожар.

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