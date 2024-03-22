Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Мэр Москвы в своем телеграм канале сообщил, что Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле".

Тем временем площадь пожара может составлять до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

По словам очевидца, перед началом концерта в здании раздались хлопки, началась паника. Люди начали разбегаться, некоторые успели укрыться в одном из подсобных помещений. После этого начался пожар.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло около 20:30 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия.

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