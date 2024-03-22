Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 21:30

Новости

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о формировании городского вокзала Шелепиха

Новости часа: проект "Лето в парках" в этом году будет значительно расширен

Новости часа: в Москве появится более 15 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Собянин: в Москве появится более 15 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся съездах с Шелепихинского шоссе

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Мэр Москвы в своем телеграм канале сообщил, что Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле".

Тем временем площадь пожара может составлять до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

По словам очевидца, перед началом концерта в здании раздались хлопки, началась паника. Люди начали разбегаться, некоторые успели укрыться в одном из подсобных помещений. После этого начался пожар.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло около 20:30 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика