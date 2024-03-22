Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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22 марта, 21:15

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Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

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22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла трагедия. В связи с этим Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также по словам мэра, треть здания охвачена огнем.

Ранее сообщалось, что стрельба в концертном зале произошла около 20:30 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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