Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла трагедия. В связи с этим Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также по словам мэра, треть здания охвачена огнем.

Ранее сообщалось, что стрельба в концертном зале произошла около 20:30 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

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