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Новости

Новости

22 марта, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Новости часа: Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Собянин: в Москве появится более 15 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся съездах с Шелепихинского шоссе

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах развития сети летних бассейнов

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

Собянин: планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новых объекта построят в Москве по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставку современного искусства открыли в столичном метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, из-за усиления ветра на 23 марта в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

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