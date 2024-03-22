22 марта, 16:00Новости
Новости часа: Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новых объекта построят в Москве по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Выставку современного искусства открыли в столичном метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По данным синоптиков, из-за усиления ветра на 23 марта в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.