Новости часа: Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новых объекта построят в Москве по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставку современного искусства открыли в столичном метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, из-за усиления ветра на 23 марта в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.