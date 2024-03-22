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Новости

22 марта, 13:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах развития сети летних бассейнов

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

Собянин: планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

Новости часа: более 20 развязок реконструировали на МКАД с 2012 года

Новости часа: Собянин утвердил названия "ЗИЛ" и "Достоевская" для новых станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал Шелепиха улучшит транспортную доступность "Москва-Сити". Об этом рассказал Сергей Собянин.

33 двора благоустроят в Москве на средства от платных парковок, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Работники соцсферы Москвы стали прототипами героев театрального спектакля. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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