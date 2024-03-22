Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал Шелепиха улучшит транспортную доступность "Москва-Сити". Об этом рассказал Сергей Собянин.

33 двора благоустроят в Москве на средства от платных парковок, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Работники соцсферы Москвы стали прототипами героев театрального спектакля. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.