Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По проекту городского вокзала Шелепиха закончили работы на нескольких объектах. Об этом заявил Сергей Собянин.

В районе Очаково-Матвеевское построят открытую площадь и благоустроят набережную, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Синоптики сообщили, что 22 марта в столице может стать самым теплым днем с начала года.