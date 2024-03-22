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Новости

22 марта, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

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Новости часа: более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По проекту городского вокзала Шелепиха закончили работы на нескольких объектах. Об этом заявил Сергей Собянин.

В районе Очаково-Матвеевское построят открытую площадь и благоустроят набережную, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Синоптики сообщили, что 22 марта в столице может стать самым теплым днем с начала года.

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