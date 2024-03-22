Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах развития сети летних бассейнов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 бассейнов под открытым небом будут работать в Москве летом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

23 марта в 14 районах столицы скорректируют работу общественного транспорта, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фонтанный комплекс на Манежной площади промывают после зимы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.