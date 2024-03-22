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Новости

Новости

22 марта, 12:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах развития сети летних бассейнов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах развития сети летних бассейнов

Собянин сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом

Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

Собянин: планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

Новости часа: более 20 развязок реконструировали на МКАД с 2012 года

Новости часа: Собянин утвердил названия "ЗИЛ" и "Достоевская" для новых станций метро

Новости часа: более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров" в Москве

"Мой район. Новости": мэр Москвы утвердил названия двух будущих станций московского метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 бассейнов под открытым небом будут работать в Москве летом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

23 марта в 14 районах столицы скорректируют работу общественного транспорта, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фонтанный комплекс на Манежной площади промывают после зимы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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