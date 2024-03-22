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22 марта, 07:45

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Собянин: планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

Собянин: планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

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В новом летнем сезоне в столице откроют 23 комфортабельных пляжных зоны. Как написал в своем блоге Сергей Собянин, в каждой из них будут работать по одному или несколько бассейнов с шезлонгами, зонтами, кабинами для переодевания, душевыми, кафе, медицинскими постами и спасательными вышками.

Так, летние бассейны будут ждать москвичей в 8 городских парках. Появятся они и на 11 площадках фестиваля "Московские сезоны".

В плавательном комплексе в "Лужниках" работают два подогреваемых бассейна. К открытию сезона там планируют установить детский надувной бассейн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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