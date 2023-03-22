БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда – Собянин

Более миллиона пассажиров проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена после отмены бесплатного проезда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Всего с начала запуска БКЛ перевезла более 17,5 миллионов пассажиров. Сейчас эта линия уверено входит в число самых востребованных в столичном метро. Запуск БКЛ снизил нагрузку на многие станции до 30%. Свободнее стало и в поездах.

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