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22 марта, 22:00

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БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда – Собянин

БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда – Собянин

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Более миллиона пассажиров проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена после отмены бесплатного проезда. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Всего с начала запуска БКЛ перевезла более 17,5 миллионов пассажиров. Сейчас эта линия уверено входит в число самых востребованных в столичном метро. Запуск БКЛ снизил нагрузку на многие станции до 30%. Свободнее стало и в поездах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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