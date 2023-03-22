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Общество

Собянин: в Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства "Абилимпикс"

Собянин: в Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства "Абилимпикс"

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Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на ежегодный чемпионат профмастерства "Абилимпикс". Это конкурс, который помогает найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья. Заявку на участие в чемпионате могут подать школьники от 14 лет, а также студенты и взрослые до 10 апреля.

По словам мэра города, для школьников, студентов и взрослых специалистов в городе запущена спецпрограмма "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс", нацеленная на подготовку к трудоустройству. Участники могут пройти тренинги, тесты, а также посетить творческие мастерские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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