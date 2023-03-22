Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новая поликлиника откроется в Молжаниновском районе столицы в июне. Там будут принимать и взрослых, и детей, причем потоки пациентов не пересекутся. В пятиэтажном здании районной поликлиники на Синявинской улице расположат кабинеты врачей, процедурные, дневной стационар, женскую консультацию и пост скорой помощи. Об этом в телеграмм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр столицы также отметил, что к июню запустят и новый автобусный маршрут, чтобы жителям отдаленных микрорайонов было удобно добираться на прием к врачам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.