Собянин: 16 прудов-регуляторов в районе Марьино благоустроят в этом году

16 прудов-регуляторов в столичном районе Марьино благоустроят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Там создадут досуговое пространство с зоной тихого отдыха, обустроят маршруты вдоль воды. Еще на детских и спортивных площадках установят специальное оборудование.

Марьинские пруды-регуляторы – это каскад из небольших водоемов. Они защищают жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня. Как отметил мэр, несколько десятилетий назад эту территорию обустроили в максимально утилитарном варианте – только узкие дорожки у воды и практически никакой инфраструктуры.

Когда новый проект будет выполнен, полагают, что новая зона отдыха станет одной из главных точек притяжения жителей большого района. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.