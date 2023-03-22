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Собянин: 16 прудов-регуляторов в районе Марьино благоустроят в этом году

Собянин: 16 прудов-регуляторов в районе Марьино благоустроят в этом году

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16 прудов-регуляторов в столичном районе Марьино благоустроят в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Там создадут досуговое пространство с зоной тихого отдыха, обустроят маршруты вдоль воды. Еще на детских и спортивных площадках установят специальное оборудование.

Марьинские пруды-регуляторы – это каскад из небольших водоемов. Они защищают жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня. Как отметил мэр, несколько десятилетий назад эту территорию обустроили в максимально утилитарном варианте – только узкие дорожки у воды и практически никакой инфраструктуры.

Когда новый проект будет выполнен, полагают, что новая зона отдыха станет одной из главных точек притяжения жителей большого района. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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