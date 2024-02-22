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Новости

22 февраля, 22:30

Безопасность

Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз

Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз

Новости часа: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики

Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Новости часа: мэр Москвы поздравил победителей чемпионата школьников "Мастерята"

Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время описания лучевых исследований в столице сократилось в 16 раз, рассказал Сергей Собянин.

Обеспечивать безопасность в День защитника Отечества в Москве будут свыше 4 тысяч человек, следует из сообщения на сайте мэра.

Московские туристы на 23 февраля выбирают поездки с гастрономическим уклоном, отметили в Российском союзе туриндустрии.

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