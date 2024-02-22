Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время описания лучевых исследований в столице сократилось в 16 раз, рассказал Сергей Собянин.

Обеспечивать безопасность в День защитника Отечества в Москве будут свыше 4 тысяч человек, следует из сообщения на сайте мэра.

Московские туристы на 23 февраля выбирают поездки с гастрономическим уклоном, отметили в Российском союзе туриндустрии.