22 февраля, 22:30Безопасность
Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время описания лучевых исследований в столице сократилось в 16 раз, рассказал Сергей Собянин.
Обеспечивать безопасность в День защитника Отечества в Москве будут свыше 4 тысяч человек, следует из сообщения на сайте мэра.
Московские туристы на 23 февраля выбирают поездки с гастрономическим уклоном, отметили в Российском союзе туриндустрии.