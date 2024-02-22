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Новости

Новости

22 февраля, 21:00

Город

Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году – Собянин

Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики

Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Новости часа: мэр Москвы поздравил победителей чемпионата школьников "Мастерята"

Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Составы новой серии "Москва-2024" появятся в столичном метро в этом году. Как отметил Сергей Собянин, к 2030 году планируется создать поезда с элементами беспилотного управления. Новые составы скоро появятся и на линиях МЦД.

Москва была признана лучшим регионом для семейного туризма и отдыха на Всероссийской туристической премии, а также получила два специальных приза от организаторов – за активное развитие в области подготовки и проведения деловых мероприятий и за лучший межрегиональный проект.

Дома-книжки на Новом Арбате превратили в открытки. На огромных медиа-фасадах начали транслировать поздравления с Днем защитника Отечества. На видео появляются красные и золотые звезды, военный самолет, георгиевская лента и праздничные надписи.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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