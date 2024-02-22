Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году – Собянин

Составы новой серии "Москва-2024" появятся в столичном метро в этом году. Как отметил Сергей Собянин, к 2030 году планируется создать поезда с элементами беспилотного управления. Новые составы скоро появятся и на линиях МЦД.

Москва была признана лучшим регионом для семейного туризма и отдыха на Всероссийской туристической премии, а также получила два специальных приза от организаторов – за активное развитие в области подготовки и проведения деловых мероприятий и за лучший межрегиональный проект.

Дома-книжки на Новом Арбате превратили в открытки. На огромных медиа-фасадах начали транслировать поздравления с Днем защитника Отечества. На видео появляются красные и золотые звезды, военный самолет, георгиевская лента и праздничные надписи.

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