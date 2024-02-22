Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 120 территорий школ и детских садов благоустроят к 1 сентября. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

График работы московских социальных учреждений изменится в праздничные выходные, с 23 по 25 февраля. Об этом сообщается на портале mos.ru.