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Новости

22 февраля, 12:00

Город

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Новости часа: двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве

Новости часа: экскурсии по Москве в прошлом году посетили 11,3 млн туристов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 120 территорий школ и детских садов благоустроят к 1 сентября. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

График работы московских социальных учреждений изменится в праздничные выходные, с 23 по 25 февраля. Об этом сообщается на портале mos.ru.

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