Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

В Москве завершился шестой Московский чемпионат профессионального мастерства среди школьников "Мастерята". Золотые медали получили 179 команд. Итоги в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Ребята показывали свои умения в 45 направлениях. В финале встретились почти восемь тысяч учащихся из порядка 480 столичных школ, что на тысячу больше, чем в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.