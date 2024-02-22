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22 февраля, 11:45

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Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

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В Москве завершился шестой Московский чемпионат профессионального мастерства среди школьников "Мастерята". Золотые медали получили 179 команд. Итоги в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Ребята показывали свои умения в 45 направлениях. В финале встретились почти восемь тысяч учащихся из порядка 480 столичных школ, что на тысячу больше, чем в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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