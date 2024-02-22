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22 февраля, 08:45

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Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

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Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий и рассказал, как будут застраивать нежилые площади в районах Строгино и Щербинка. На севере появится новая коммерческая недвижимость, среди которой будут офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Это решение позволит создать в Строгине более 1,1 тысячи рабочих мест.

В свою очередь на юге, в Щербинке, между улицами Железнодорожной и Театральной появится школа, где будут обучаться 1 100 учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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