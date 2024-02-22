Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

В Хорошёво-Мнёвниках продолжают строительство моста через Москву-реку. Известно, что конструкция готова на 40%.

На мосту появятся пешеходные маршруты и удобный подъезд наземного транспорта к станциям метро "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ). С ходом строительства сооружения ознакомился Сергей Собянин.

Мост в Мнёвниковской пойме улучшит транспортное сообщение двух активно развивающихся районов. Там возводят жилые кварталы, спортивные центры, серфинг-парк, а также разместится национальный космический центр на 20 тысяч рабочих мест.

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