Новости часа: двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Контроль за соблюдением правил парковки усилят на пяти улицах Москвы. Об этом сообщил департамент транспорта.

Более 440 мероприятий пройдут в парках, музеях, библиотеках ко Дню защитника Отечества. О количестве мероприятий рассказал департамент культуры.