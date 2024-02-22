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Новости

22 февраля, 00:00

Город

Новости часа: двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве

Новости часа: двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве

Новости часа: экскурсии по Москве в прошлом году посетили 11,3 млн туристов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Контроль за соблюдением правил парковки усилят на пяти улицах Москвы. Об этом сообщил департамент транспорта.

Более 440 мероприятий пройдут в парках, музеях, библиотеках ко Дню защитника Отечества. О количестве мероприятий рассказал департамент культуры.

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