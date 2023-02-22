Собянин рассказал о внедрении разработок резидентов технопарков Москвы

В настоящий момент в Москве существует 49 технопарков. В них размещены больше двух тысяч компаний и создано около 70 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Резиденты технопарков успешно реализуют проекты в разных сферах: науке, промышленности и многих других. Мэр города подчеркнул, что московские технопарки – это место, где создаются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый день. Продукция компаний используется в повседневной жизни как москвичами, так и жителями других регионов и стран, бизнесом и государством.

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