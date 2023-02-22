Собянин рассказал о новых мерах развития потенциала промышленности Москвы

Москва приняла ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр города напомнил, что в президентском послании была сформулирована важнейшая задача расширения технологических возможностей российской экономики и роста мощностей отечественной индустрии.

По словам Собянина, льготные инвестиционные кредиты в столице станут доступнее. Уменьшен список требований для получения субсидий. Льготная ставка составляет всего 3%, а максимальный размер займа увеличен до трех миллиардов рублей.