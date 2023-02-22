Собянин упростил получение столичными предприятиями льготных инвесткредитов

Московским промышленным предприятиям будет проще получать льготные инвестиционные кредиты. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий.

Также льготные кредиты теперь доступны для организаций оборонно-промышленного комплекса. Мэр напомнил, что программу льготного кредитования утвердили еще в марте 2022 года. На данный момент льготная ставка составляет 3%, а максимальный размер займа увеличен до трех миллиардов рублей, а срок кредитования – до 3 лет.

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