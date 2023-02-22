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Общество

Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей

Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей

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Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей участников спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Так, дети участников СВО получат ежемесячное пособие в размере 100% прожиточного минимума ребенка. А молодым родителям единовременное пособие выдадут в упрощенном порядке.

Кроме того, в 1,5 года ребенка вне очереди зачислят в детский сад. Также их освободят от оплаты за посещение городских детских садов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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