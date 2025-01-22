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Новости

Новости

22 января, 22:00

Новости

Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Цифра дня: 20 миллиардов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице с 28 января по 9 февраля пройдет фестиваль в честь китайского Нового года, сообщает сайт мэра.

На Северном и Южном речных вокзалах 24 и 25 января пройдут мероприятия ко Дню студента, обратил внимание Дептранс.

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