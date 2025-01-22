Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице с 28 января по 9 февраля пройдет фестиваль в честь китайского Нового года, сообщает сайт мэра.

На Северном и Южном речных вокзалах 24 и 25 января пройдут мероприятия ко Дню студента, обратил внимание Дептранс.