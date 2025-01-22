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Новости

Новости

22 января, 18:30

Новости

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Цифра дня: 20 миллиардов

Новости часа: столичные власти продолжат развивать молодежное предпринимательство

Сергей Собянин: Москва вовлекает молодежь в технологический бизнес

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В московском образовательном комплексе "Запад" открылся учебно-практический кулинарный полигон, рассказал Сергей Собянин.

Движение поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 3 по 28 февраля, сообщила компания-перевозчик

По словам заммэра Петра Бирюкова, в ТиНАО построили вторую очередь очистных сооружений "Кокошкино".

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