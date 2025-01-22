22 января, 18:30Новости
Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
В московском образовательном комплексе "Запад" открылся учебно-практический кулинарный полигон, рассказал Сергей Собянин.
Движение поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 3 по 28 февраля, сообщила компания-перевозчик
По словам заммэра Петра Бирюкова, в ТиНАО построили вторую очередь очистных сооружений "Кокошкино".