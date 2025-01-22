22 января, 17:15Мэр Москвы
Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ
В столице проводится модернизация среднего профессионального образования. В частности, колледжи обеспечивают новым современным оборудованием. Об этом заявил Сергей Собянин.
В течение нескольких лет планируется переоборудовать или создать заново около 2 000 лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне.
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