Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

В столице проводится модернизация среднего профессионального образования. В частности, колледжи обеспечивают новым современным оборудованием. Об этом заявил Сергей Собянин.

В течение нескольких лет планируется переоборудовать или создать заново около 2 000 лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне.

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