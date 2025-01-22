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Новости

22 января, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

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Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

В столице проводится модернизация среднего профессионального образования. В частности, колледжи обеспечивают новым современным оборудованием. Об этом заявил Сергей Собянин.

В течение нескольких лет планируется переоборудовать или создать заново около 2 000 лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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