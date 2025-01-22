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Новости

22 января, 16:15

Новости

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Цифра дня: 20 миллиардов

Новости часа: столичные власти продолжат развивать молодежное предпринимательство

Сергей Собянин: Москва вовлекает молодежь в технологический бизнес

Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Кулинарный полигон практической подготовки открылся в Московском образовательном комплексе "Запад". Новое учреждение уже осмотрели Сергей Собянин и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Современное двухуровневое пространство максимально приближено к реальным условиям работы поваров и кондитеров на предприятиях общественного питания. Оно включает семь инновационных учебных зон, ресторан с кухней, демонстрационную студию и несколько лабораторий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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