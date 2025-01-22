22 января, 16:15Новости
Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей
Кулинарный полигон практической подготовки открылся в Московском образовательном комплексе "Запад". Новое учреждение уже осмотрели Сергей Собянин и министр просвещения России Сергей Кравцов.
Современное двухуровневое пространство максимально приближено к реальным условиям работы поваров и кондитеров на предприятиях общественного питания. Оно включает семь инновационных учебных зон, ресторан с кухней, демонстрационную студию и несколько лабораторий.
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