Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кулинарный полигон открыли в Московском образовательном центре "Запад". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем закупок на столичном портале поставщиков вырос на 20% за год, заявила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Более 20 объектов образования построили на юге столицы за пять лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.