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Новости

Новости

22 января, 16:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Цифра дня: 20 миллиардов

Новости часа: столичные власти продолжат развивать молодежное предпринимательство

Сергей Собянин: Москва вовлекает молодежь в технологический бизнес

Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кулинарный полигон открыли в Московском образовательном центре "Запад". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем закупок на столичном портале поставщиков вырос на 20% за год, заявила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Более 20 объектов образования построили на юге столицы за пять лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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