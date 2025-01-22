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Новости

22 января, 14:45

Новости

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Цифра дня: 20 миллиардов

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Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала городом, где доступно наибольшее количество способов оплаты проезда в городском транспорте. Об этом заявил Сергей Собянин.

Спортивные объекты строят в Москве при помощи льготного инвесткредитования, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, 22 января – последний холодный день в столице на этой неделе.

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