22 января, 14:45Новости
Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала городом, где доступно наибольшее количество способов оплаты проезда в городском транспорте. Об этом заявил Сергей Собянин.
Спортивные объекты строят в Москве при помощи льготного инвесткредитования, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По данным синоптиков, 22 января – последний холодный день в столице на этой неделе.