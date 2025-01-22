Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала городом, где доступно наибольшее количество способов оплаты проезда в городском транспорте. Об этом заявил Сергей Собянин.

Спортивные объекты строят в Москве при помощи льготного инвесткредитования, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, 22 января – последний холодный день в столице на этой неделе.