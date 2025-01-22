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Новости

Новости

22 января, 11:30

Новости

Новости часа: столичные власти продолжат развивать молодежное предпринимательство

Новости часа: столичные власти продолжат развивать молодежное предпринимательство

Сергей Собянин: Москва вовлекает молодежь в технологический бизнес

Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Собянин рассказал о строительстве нового участка Арбатско-Покровской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва продолжит реализацию программ развития молодежного бизнеса. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 12 тысяч пар поженились на московских площадках "Новые адреса счастья" в 2024 году. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Экскурсии по вузам проведут в рамках проекта "Зима в Москве", рассказали в департаменте культурного наследия.

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Сюжет: Зима в Москве
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