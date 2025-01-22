Новости часа: столичные власти продолжат развивать молодежное предпринимательство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва продолжит реализацию программ развития молодежного бизнеса. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 12 тысяч пар поженились на московских площадках "Новые адреса счастья" в 2024 году. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Экскурсии по вузам проведут в рамках проекта "Зима в Москве", рассказали в департаменте культурного наследия.