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22 января, 08:45

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Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

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Почти 20 миллиардов поездок совершили пассажиры с использованием карты "Тройка" с момента ее внедрения в 2013 году. За это время продано 52 миллиона карт, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Карта "Тройка" является универсальным платежным средством для метро, МЦК, МЦД, наземного и регулярного речного транспорта, а также "Аэроэкспресса". Ее также принимают более чем в 27 регионах России, включая Ставропольский край, Алтай, Тыву и ЛНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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