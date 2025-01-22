Сергей Собянин: по картам "Тройка" совершено почти 20 млрд поездок

Почти 20 миллиардов поездок совершили пассажиры с использованием карты "Тройка" с момента ее внедрения в 2013 году. За это время продано 52 миллиона карт, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Карта "Тройка" является универсальным платежным средством для метро, МЦК, МЦД, наземного и регулярного речного транспорта, а также "Аэроэкспресса". Ее также принимают более чем в 27 регионах России, включая Ставропольский край, Алтай, Тыву и ЛНР.

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