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Новости

Новости

22 января, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Собянин рассказал о строительстве нового участка Арбатско-Покровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

Телеканал Москва 24 собрал актуальные новости последнего часа. В 2024 году в столичные медучреждения было поставлено почти 25 тысяч единиц медоборудования, сообщил Сергей Собянин.

Более 50 культурных площадок Москвы подготовили специальную программу ко Дню студента, рассказал департамент культуры.

Останкинская телебашня отметит китайский Новый год тематической выставкой и подсветкой, сообщили в пресс-службе башни.

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