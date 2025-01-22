Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал актуальные новости последнего часа. В 2024 году в столичные медучреждения было поставлено почти 25 тысяч единиц медоборудования, сообщил Сергей Собянин.

Более 50 культурных площадок Москвы подготовили специальную программу ко Дню студента, рассказал департамент культуры.

Останкинская телебашня отметит китайский Новый год тематической выставкой и подсветкой, сообщили в пресс-службе башни.